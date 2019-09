Jessica Simpson (39) veröffentlichte auf ihrem Social-Media-Profil eine süße Liebesbotschaft an ihren Mann! Eric Johnson feierte vor wenigen Tagen einen runden Geburtstag: Der ehemalige Football-Star ist 40 Jahre alt geworden. Natürlich hat ihm zu diesem festlichen Anlass auch eine Person gratuliert, die ihm besonders nahe steht – seine Frau Jessica. Die US-amerikanische Sängerin sendete dem Vater ihrer drei Kinder öffentliche Geburtstagsgrüße.

Auf ihrem Instagram-Account postete sie ein Foto von sich und Eric in einem Garten. Dazu schrieb sie: "Einen schönen 40. Geburtstag für den Mann meiner Träume. Ich bete in jeder Lebenslage, dass ich dich finde und wir das, was wir haben, immer und immer wieder neu aufbauen! Mein Held, mein Champion, mein bester Freund, mein Liebhaber und Vater unserer Kinder... Ich hätte mir nie mehr träumen lassen können. Ich liebe dich. Lass uns feiern!" Auf einem weiteren Schnappschuss lässt die Familie Eric mit einer großen Geburtstagstorte hochleben. Ihre Follower sind ganz begeistert von Jessicas liebevollen Worten. "Liebe Jess, ist da überhaupt ein Gramm Hässlichkeit in dir? Herzlichen Glückwunsch an deinen Süßen und alles Liebe für dich und deine Familie. Heißester Promi ever!", kommentierte eine Userin.

Obwohl das Paar aktuell anscheinend sehr glücklich ist, hat es in der Vergangenheit schon die eine oder andere Krise bewältigt. Jessica und Eric mussten 2018 wegen der verheerenden Waldbrände ihr Haus in Kalifornien verlassen. Außerdem kursierten Gerüchte um eine Affäre zwischen Eric (40) und einem Kindermädchen im Haushalt.

Instagram / jessicasimpson Eric Johnson und Jessica Simpson, 2019

Anzeige

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson in New York City, 2015

Anzeige

Getty Images Jessica Simpson, Sängerin

Anzeige

Was haltet ihr von Jessicas Nachricht? Sehr süß! Zu kitschig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de