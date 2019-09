Eigentlich hat der US-amerikanische Rapper Fetty Wap (28) ja jede Menge zu tun. Nicht nur, dass er eine immer noch aktive Musikkarriere hat und eigentlich endlich mal Album Nummer zwei nachlegen sollte – Fetty, der mit bürgerlichem Namen Willie Maxwell II heißt, hat auch sieben Kinder! Wie es aussieht, hat der 28-Jährige seinen Kopf derzeit aber ganz woanders – denn in seinem Privatleben soll sich einiges getan haben: Fetty soll nämlich geheiratet haben!

Verraten hat das die Braut selbst – eine namentlich unbekannte Frau. Laut Medienberichten ist Fettys neue Gattin Kanadierin. Auf ihrer Instagram-Seite erklärte sie, dass sie und der Rapper am 3. August in Toronto geheiratet hätten – mit einem Zeugen, der der Trauung beiwohnte. Als ihr ein Fetty-Fan vorwarf, nur wegen der Staatsbürgerschaft geheiratet zu haben, antwortete sie: “Wir haben schon geheiratet, bevor diese Tour begonnen hat. Lass es einfach sein und freu dich für uns.”

Das Dasein als Ehemann hat Fetty allem Anschein nach zum Romantiker werden lassen: Wie seine mutmaßliche Frau in einem weiteren Posting zeigte, schickte der Rapper ihr 300 rote Rosen. "Obwohl er in Deutschland ist, hat mir mein Ehemann 300 Rosen geschickt. Ich liebe dich, verdammt nochmal", so die zufriedene Ehefrau. Auch Fetty bestätigte die Hochzeit. In einer Instastory schrieb er: “Bin als verheirateter Mann aufgewacht!”

Instagram / rosedealer Fetty Waps Frau

Anzeige

Getty Images Fetty Wap im August 2019

Anzeige

Instagram / fettywap1738 Rapper Fetty Wap

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de