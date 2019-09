Überraschendes Geständnis von Michael Wendler (47)! Aus seiner Liebe zu der 28 Jahre jüngeren Laura Müller (19) macht der Schlagerstar wirklich kein Geheimnis – ebenso wenig daraus, wie sehr er auf ihren Body steht! In der vergangenen Staffel von Das Sommerhaus der Stars bekamen ihre Mitbewohner sowie auch die Zuschauer vorm TV etliche Busengrapscher und Poklatscher zu sehen. Man würde also meinen, dass der Musiker auf diese Körperteile der 19-Jährigen ganz besonders abfährt. Aber nein: Am meisten liebt Michael Lauras Füße!

In einem Instagram-Livestream stellten die Turteltauben sich nun mal wieder einigen Fanfragen zu ihrer Beziehung. Ein User wollte unbedingt wissen, welchen Teil von Lauras Körper Michael besonders zu schätzen weiß – da musste der "Sie liebt den DJ"-Interpret nicht lange überlegen: "Ich liebe Lauras Füße! Sie hat richtig hübsche Füße", betonte der 47-Jährige. Außerdem möge er ihre Ohrläppchen und ihre Augen: "Laura hat stahlblaue Augen, das ist echt krass."

Und Laura? Die ist offenbar vor allem in Michael Gesicht verliebt. "Ich mag deinen Mund, ich mag deine Zähne, ich mag deine Augen – die sind wirklich blau", kam sie gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Was sagt ihr zu ihren Antworten? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im September 2019

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im August 2019

Instagram / wendler.michael Schlagersänger Michael Wendler

