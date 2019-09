Neues aus dem Hause Kusmagk! Seit dem vergangenen Juli sind Janni (29) und Peer Kusmagk (44) nun stolze Zweifach-Eltern. Ihr Sohnemann Emil-Ocean (2) hat mit Baby Yoko nämlich eine kleine Schwester bekommen. Die ersten Wochen mit ihrem neuen Familienmitglied seien besonders hart für die Profi-Surferin und den Moderator gewesen – aber mittlerweile hätten sie alle sich gut an die neue Situation gewöhnt. Nun haben sie den nächsten Meilenstein gemeistert: Janni, Peer, Emil-Ocean UND Yoko haben ihr allererstes Event zu viert besucht!

Promiflash traf die Rasselbande nun bei der "LEGO Rebuild the World"-Aktion in Berlin. Während Baby Yoko in ihrer Trage vor Jannis Brust ruhte, flitzte Emil-Ocean aufgeweckt durch die Gegend und hielt seine Eltern damit ordentlich auf Trab – so ein Ausflug zu viert ist ganz schön fordernd, oder? "Also mit zwei Kindern mal eben irgendwo hinzukommen, ist nicht!", betonte Janni im Interview. Für das Event sei eine Menge Planung nötig gewesen. "Wir haben uns gefühlt den ganzen Tag darauf vorbereitet. Man muss so viele Dinge voraussehen: ‘Wann machen die ihren Mittagsschlaf? Passt das dann mit den Zeiten? Sind alle gewickelt? Waren alle noch mal auf dem Klo? Kriegt jemand Hunger?'", gab die 29-Jährige einen kleinen Einblick in ihren Mama-Alltag.

Auch wenn sie es nicht wollen, hätten Janni und Peer sich durch ihre Kinder definitiv verändert – das sieht die Blondine aber positiv. Denn dank ihrer Elternrolle seien sie menschlich gewachsen: "Kinder öffnen Türen zur eigenen Seele, die man gar nicht kannte", erklärte sie im kürzlichen Eltern-Talk auf Instagram.

