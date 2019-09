Abschiedsschmerz bei Désirée von Delft (34)! Die Schauspielerin verlässt Sturm der Liebe – und ihre letzte Szene als Romy Ehrlinger war an Dramatik und Emotionalität kaum zu übertreffen: Kurz nach ihrer Hochzeit stirbt die frischgebackene Braut im Krankenhaus in den Armen ihres Mannes Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel, 29). Die gebürtige Berlinerin muss sich nun nach zwei Jahren vom Fürstenhof verabschieden – kein Wunder, dass die 34-Jährige über ihren Serien-Ausstieg zutiefst traurig ist.

Im Doppel-Interview mit ihrem TV-Ehemann Paul sprach die Romy-Darstellerin über ihr "Sturm der Liebe"-Aus: "Es tut weh, weil es einfach eine Verabschiedung ist und es so ein wichtiger Lebensabschnitt war", erzählt sie gegenüber der ARD. Sie habe manchmal das Gefühl, dass sie am Set mehr Zeit verbracht hätte als zu Hause. "Was soll ich sagen, stürmische Zeiten", scherzt die Schauspielerin tapfer. Während des Gesprächs am Set kämpfen Désirée und Sandro außerdem immer wieder mit den Tränen, wie ein Video in der Mediathek des Senders zeigt.

Traurig äußert sich auch SdL-Neuling Jennifer Siemann (32), die erst seit Mitte Juli als Romys Serien-Schwester Lucy Ehrlinger zu sehen ist: "Die ersten Monate sind für einen Schauspieler immer sehr intensiv – vor allem mit den ersten Schauspielern, mit denen man zusammenarbeitet und das war in meinem Fall Désirée und jetzt 'tschüss' zu sagen, ist traurig – und dann noch über diesen Weg." Sie glaube, dass niemand erwartet hätte, dass so eine lebensbejahende Figur einfach stirbt.

Dominik Bindl/Getty Images Désirée von Delft und Sandro Kirtzel, "Sturm der Liebe"-Schauspieler

ARD Paul (Sandro Kirtzel) und Romy (Désirée von Delft) bei ihrer Hochzeit in "Sturm der Liebe"

ARD / Christof Arnold Jennifer Siemann in "Sturm der Liebe"

