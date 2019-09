Alte Liebe rostet nicht – trifft dieses Sprichwort etwa auch auf Kourtney Kardashian (40) und Younes Bendjima (26) zu? Bis August letzten Jahres waren die Reality-Beauty und das Model über ein Jahr lang ein Herz und eine Seele. Nach der Trennung im vergangenen Sommer stürzte sich dreifache Mutter in ein Liebesabenteuer nach dem nächsten – umso überraschender ist nun ihr jüngster Fang: Hier turtelt Kourtney doch glatt wieder mit ihrem Ex Younes herum!

Neue Paparazzi-Aufnahmen aus Los Angeles, die Daily Mail vorliegen, zeigen ganz klar: Das ehemalige Paar ist sich offensichtlich wieder näher gekommen! Nachdem der 26-Jährige seine 14 Jahre ältere Auserwählte von deren Anwesen in Calabasas abgeholt hat, ging es für die beiden ab zu einem hippen Italiener in L.A., gefolgt von einem Besuch in einer angesagten Galerie. Kourt und ihr Toyboy strahlen auf den Fotos nicht nur bis über beide Ohren – das Händchen halten der beiden setzt ihren XXL-Grinsen außerdem die Krone auf!

Seit wann sich Kourtney und Younes wieder treffen und ob die beiden nun ganz offiziell wieder als Freund und Freundin durchs Leben gehen, ist bisher nicht bekannt. Fest steht aber eins: Nach ihrer Trennung, die angeblich Younes' Fremdflirt verursacht haben soll, sollen Insidern zufolge sowohl die flirthungrige TV-Bekanntheit als auch ihr Verflossener von fiesem Liebeskummer heimgesucht worden sein.

Photographer Group/MEGA Kourtney Kardashian, Geschäftsfrau

WENN.com Younes Bendjima und Kourtney Kardashian im April 2018

Photographer Group/MEGA Younes Bendjima in Kalifornien

