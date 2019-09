Die Love Island-Privatsuite kann nicht nur prickelnde Gefühle bereiten! Am Mittwoch waren alle Augen auf Ricarda Raatz und Mischa Mayer gerichtet: Die Kuppelshow-Turteltauben durften erstmals eine Nacht im Romantik-Rückzugsort verbringen. Zum Sex kam's dabei aber nicht, denn der zuvor so optimistische Muskelmann fühlte sich zu sehr unter Druck gesetzt und brach den Akt ab. Ganz schön viel Nervosität – ging es den Suite-Vorgängern auch so?

In der Vorjahresstaffel kamen Jessica Fiorini und Sebastian Kögl in den Genuss trauter Zweisamkeit – heiße Bett-Action inklusive. Die Blondine kann Mischas Aufregung nur zu einem gewissen Grad nachvollziehen, wie sie gegenüber Promiflash erklärt: "Im ersten Moment ja, weil es wieder ein neuer Raum ist und man hält direkt Ausschau nach den Kameras. Aber bereits nach einigen Minuten gewöhnt man sich daran und vergisst sie komplett." Für die hämischen Kommentare einiger Zuschauer hat Jessi dagegen kein Verständnis. "Er kann ja nichts dafür", stellte sich die Influencerin auf die Seite des fitten Islanders.

Auch Ricarda fand es nicht schlimm, dass nichts mit ihrem Bettpartner gelaufen ist und turtelte nach der Pleite-Nacht weiter mit dem 27-Jährigen. Das überrascht Jessica gar nicht: "Ich kenne Ricarda zwar nicht persönlich, aber ich gehe stark davon aus, dass sie das nicht von ihrem gemeinsamen Weg mit Mischa abbringen wird."

