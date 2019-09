Elena Miras (27) ist gar nicht überzeugt von Mischa Mayers Prahlerei! In der neunten Folge von Love Island durfte dieser mit seiner Angebeteten Ricarda Raatz eine Nacht in der Privatsuite verbringen. Doch die verlief anders als geplant: Das Schäferstündchen missglückte – denn Klein-Mischa wollte einfach nicht. Enttäuscht berichtete die Brünette am nächsten Morgen ihren Insel-Kolleginnen vom gescheiterten Liebesakt. Ihr Gespiele hingegen prahlte vor seinen Jungs mit seiner Manneskraft. Diese Angeberei findet vor allem Ex-"Love Island"-Gewinnerin Elena übertrieben!

"Der Mischa hat sich so krass blamiert, der prahlt da vor sich hin: 'Ja es war richtig geil, es war nur kurz' – da sind doch überall Kameras, wie kann man so was sagen", lautet das Urteil der Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story. Sie hat selbst 2017 am Kuppelformat teilgenommen und weiß, dass man Gespräche oder Geschehnisse unter ständiger Überwachung nicht verheimlichen kann. Auch die TV-Beziehung, die Mischa und Ricarda so zelebrieren, kauft Elena den Turteltauben nicht ganz ab – sind ihre Gefühle füreinander vielleicht doch nur Show?

Immerhin schwor Mischa seiner Ricarda nach nur wenigen Tagen schon seine Liebe – das "Ich liebe dich" nahm er im Gespräch mit der Studentin aber wieder zurück. Trotzdem hegt der Brandschutzmonteur nach wie vor großes Interesse an der 27-Jährigen.

RTL II/Magdalena Possert Mischa und Ricarda in der Privatsuite

RTL II/Magdalena Possert Ricarda und Mischa in der Privatsuite

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Couple Mischa und Ricarda

