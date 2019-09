Kurz nach der Trennung von seiner Ex-Verlobten Silvia Schneider (37) verriet Andreas Gabalier (34) nun, wie sein Beuteschema aussieht! Erst vor wenigen Tagen machten der beliebte Volkssänger und seine ehemalige Langzeitfreundin ihr Beziehungs-Aus öffentlich. Damit ist der Österreicher erneut Single und wird möglicherweise bald wieder Ausschau nach einer neuen Liebe halten. Doch was für Frauen findet er besonders anziehend? Das verriet der Musiker kürzlich in einem Interview!

In einem Gespräch mit Gala stand Andreas Rede und Antwort und erklärte, was ihn optisch an einer Frau anspricht. Ob seine Liebste blonde oder braune Haare hat, interessiere ihn herzlich wenig. "Das liegt am Gesicht, die Haarfarbe selbst ist es nicht. Es ist das Gesamtkunstwerk Frau", erklärte der "I sing a Liad für di"-Interpret. Was die Kleiderwahl angeht, war er sich dann aber sicher: Andreas würde eine Frau im Dirndl ganz klar einer Dame in Hotpants vorziehen! "Ich habe es schon immer sehr sexy gefunden, wenn man eine Frau auspacken kann", meinte er. Die Kleidung müsse für ihn nicht immer so knapp ausfallen.

Vor einigen Jahren zählte der Sänger auch eine Reihe sogenannter innerer Werte auf, auf die er bei einer potenziellen Partnerin Wert lege. "Den anderen zum Lachen zu bringen und ihm die nötige Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken", seien für ihn wichtige Grundlagen für eine harmonische Beziehung.

Getty Images Andreas Gabalier und Silvia Schneider

Getty Images Andreas Gabalier bei "Willkommen bei Carmen Nebel" in Magdeburg, 2015

Instagram / andreasgabalier_official Andreas Gabalier, 2019

