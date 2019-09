Was für ein nervenaufreibender TV-Abend! Heute lieferten sich YouTube-Ulknudel Teddy Teclebrhan und The Masked Singer-Gewinner Max Mutzke (38) ein spannendes Battle bei Schlag den Star. Beide Entertainer gaben ihr Bestes und kämpften ganz schön verbissen um den Sieg – sowie die 100.000 Euro Preisgeld. Lange schienen Max und Teddy sich wirklich ebenbürtig zu sein. Wer hat das anfängliche Kopf-an-Kopf-Rennen schließlich gewonnen?

Nachdem Teddy zunächst noch ein paar Spiele für sich entscheiden konnte, legte Max irgendwann einen Sieg nach dem anderen hin. Der "Can't Wait Until Tonight"-Interpret rockte das "Bullen-Reiten", "Blamieren oder Kassieren" und Co. – und vergrößerte den Abstand zu seinem Kontrahenten so immer weiter. Noch nicht einmal der mutmaßliche Muskelfaserriss, den er sich beim Fechten zugezogen hatte, konnte ihn aufhalten: Am Ende gewann der Musiker mit einem Riesen-Vorsprung von 62 zu 4 Punkten. Da musste auch Teddy eingestehen: "Respekt Alter, sehr, sehr gut!"

Dieses Ergebnis hatten die Zuschauer bereits kommen sehen! Die Promiflash-Umfrage im Laufe der Sendung zeigte, dass Max auch der eindeutige Favorit der Leser war – und zwar mit immerhin 71 Prozent der insgesamt 558 Stimmen (Stand: 21.09.2019, 23 Uhr). Auch die Twitter-User hatten seinen Sieg bereits prophezeit. Gönnt ihr Max den Gewinn? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

© ProSieben / Steffen Z. Wolff Max Mutzke und Teddy Teclebrhan bei "Schlag den Star"

Instagram / teddyteclebrhan Teddy Teclebrhan, Schauspieler und YouTuber

Thomas Lohnes/Getty Images Max Mutzke, Musiker

