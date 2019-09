Wer wird heute Abend wohl das Rennen machen? Dieses Mal versuchen zwei waschechte Entertainer ihr Glück bei Schlag den Star: Musiker und The Masked Singer-Gewinner Max Mutzke (38) tritt gegen YouTube-Ulknudel und Schauspieler Teddy Teclebrhan an! In bis zu 15 Runden müssen die Männer ihr Talent in den verschiedensten Sport- und Wissens-Wettkämpfen unter Beweis stellen – natürlich wie immer unter den Argusaugen von Moderator Elton (48). Doch welcher der beiden Kontrahenten hat die besseren Chancen auf den Sieg und die 100.000 Euro? Die Zuschauer haben schon jetzt einen klaren Favoriten!

Die Twitter-Gemeinde ist schon seit Beginn der Sendung wieder fleißig am Kommentieren. Obwohl "Schlag den Star" gerade erst begonnen hat, ergibt sich schon ein klarer Trend: Die Fans sehen Max als sicheren Sieger! "Na, dem Max haben sie es heute ja wirklich leicht gemacht. Als ob der Spaßvogel da ihn schlägt!" und "Okay, ich brauch nicht mehr weiterschauen. Max gewinnt das Ding locker", lauten zwei besonders beliebte Tweets. Der Sänger mache einen wesentlich fitteren und auch kämpferischeren Eindruck.

Ob die Zuschauer damit recht behalten werden? Immerhin hat Teddy das Auftaktspiel "Kästenspringen" schon mal gewonnen – und ist als Gymnastik-Liebhaber, Schauspieler und Musical-Darsteller ein ziemliches Allround-Talent! Dafür verfügt Max natürlich über wesentlich mehr TV-Erfahrung. Was denkt ihr: Wer wird das Ding am Ende holen? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Getty Images Elton bei einer Theater-Premiere

Becher/WENN.com Max Mutzke, Musiker

Instagram / teddyteclebrhan Teddy Teclebrhan, Schauspieler und YouTuber

