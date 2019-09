Keine Geschlechterstereotypen im Hause Fox! Megan Fox (33) ist Mutter von drei kleinen Kindern, die sie ganz schön auf Trab halten. Laut der erfolgreichen Hollywood-Schauspielerin ist besonders der sechsjährige Noah gerade in einer Selbstfindungsphase, die für den kleinen Jungen nicht immer leicht ist. So trägt der Schüler leidenschaftlich gerne Kleider, was für seine Mama überhaupt kein Problem darstellt, doch bei seinen Mitschülern immer wieder für Spott sorgt, wie die 33-Jährige nun verriet.

Im Gespräch mit den Gästen der Show The Talk – moderiert von Sharon Osbourne (66) – erzählte Megan, wie wenig ihr kleiner Sohn auf Gender-Klischees gibt. "Er liebt Mode und sich zu verkleiden", so die Mutter. Sie habe den 6-Jährigen extra auf eine "liberale Hippie-Schule in Kalifornien" geschickt, doch selbst da würde er von Klassenkameraden angefeindet, wenn er mit einem bunten Kleid in die Schule kommt. "Jungs tragen keine Kleider, Jungs tragen kein Pink, sagen sie ihm", berichtete Megan. Noah selbst würde das allerdings nicht beeindrucken. Nach einem Schultag erzählte er seiner Mama stolz: "Alle Jungs haben gelacht, als ich reinkam, aber es ist mir egal, ich liebe Kleider zu sehr."

Der Transformers-Star nutzte die Gunst der Stunde, um seinem Sprössling eine wichtige Lektion mit auf den Weg zu geben: "Ich versuche ihm beizubringen, selbstbewusst zu sein, egal, was irgendjemand sagt."

Megan Fox, Schauspielerin

Megan Fox bei der "Teenage Mutant Ninja Turtles"-Premiere

Megan Fox, Schauspielerin

