Serena Williams (37) ist nicht nur für ihre außergewöhnliche Leistung beim Tennis bekannt – auch ihr Po ist ein echtes Markenzeichen! Von diesem sang sogar schon Kanye West (42) in seinem Song "Gold Digger". Die Mutter eines Sohnes scheint zu ihren Rundungen zu stehen: Sie ziert sich nicht davor, Bilder zu veröffentlichen, auf denen ihr Allerwertester zu sehen ist – das bewies Serena erst kürzlich wieder mit einem Schnappschuss!

Auf einem Foto auf Instagram steht die Sportlegende auf einer Terrasse vor dem Meer und streckt die Arme in die Luft. Dabei präsentiert sie ihr Gesäß in einem weißen Strandoutfit! Das freizügige Bild scheint Serenas Followern sehr zu gefallen, denn viele von ihnen überhäufen die 37-Jährige mit Komplimenten: "Sie hat den besten Hintern!", schreibt ein User. Ein anderer meint: "Das ist der beste und schönste Körper, um die Zeit mit deiner Familie zu genießen!"

Nicht nur Serena hat schon Fotos von ihren vier Buchstaben gepostet: Auch Demi Lovato (27) hält auf einem Foto ihre Kehrseite in die Kamera. Hinter ihrem Post steckte jedoch eine Botschaft: Sie wollte mit unrealistischen Beauty-Standards aufräumen und zeigen, dass auch die Stars Dellen am Po haben. "Das ist meine größte Angst. Ein unbearbeitetes Foto von mir im Bikini. Und wisst ihr, was: Es ist Cellulite!", schrieb die Sängerin zu dem Bild.

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrer Tochter Olympia, 2019

Getty Images Serena Williams bei der "The Game Changers"-Premiere in New York, 2019

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Sängerin

