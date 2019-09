Über der Liebesinsel ziehen dunkle Wolken auf! Bisher machte es bei Love Island den Anschein, dass Amors Pfeil bei Mischa und Ricarda voll ins Schwarze getroffen hat – trotz kleiner Potenz-Problemchen in der privaten Suite. Doch die Gläser der rosaroten Brille bekommen offenbar feine Risse: Zwischen dem Muskelmann und der Beauty kracht es gewaltig. Hält das Schicksal doch kein Happy End für das TV-Couple bereit?

An Tag 13 hängt in der Villa der Haussegen schief. Die neu eingezogenen Granaten sorgen bei Ricarda für Bluthochdruck. Denn ihr Show-Partner Mischa ist von Neuankömmling Lina zu einem exklusiven Kennenlern-Date entführt worden. Nach deren Rückkehr eskaliert die Situation: Der Brandschutzmonteur und die eifersüchtige Studentin keifen sich an und machen sich gegenseitig Vorwürfe. Ricarda fühlt sich von ihrem Traummann vor den Kopf gestoßen. Mischa wiederum ist der Ansicht, seine Angebetete lasse ihre Romanze schleifen. Ob sich die beiden nach diesem Streit wieder fangen werden?

Auch Islanderin Julia platzt wegen der Neulinge der Kragen. Die Traurednerin belauscht ein Gespräch zwischen ihrem Sidney und Granate Lina – woraufhin sie den Düsseldorfer zur Rede stellt und ihm die Pistole auf die Brust setzt. Auf so einen Stress hat Sidney jedoch keine Lust und gibt Julia schließlich den Laufpass.

“Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

Love Island, RTL II Lina Schrader und Mischa Mayer bei "Love Island"

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Couple Mischa und Ricarda

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Paar Sidney und Julia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de