Klein-Archie kommt ganz nach dem Papa! Der royale Spross ist derzeit auf seiner ersten großen Reise unterwegs. Seine Eltern Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) sind am Montag in Kapstadt, der ersten Station ihrer Afrika-Reise, gelandet. Erste Paparazzi-Aufnahmen zeigen die kleine Familie bei ihrer Ankunft am Flughafen. Beim Anblick des wenige Monate alten Wonneproppens fällt auf: Sein Outfit gleicht dem seines Vaters aus vergangenen Tagen!

Archie ruhte nach der Landung in den Armen seiner Mama und trug dabei eine weiße Strickmütze mit Bommel – und erinnert damit an einen anderen Schnappschuss, der einige Jahre zurückliegt: 1985 stieg Prinzessin Diana (✝36) mit ihrem sechs Monate alten Sohn aus einem Flugzeug in Schottland. Bei diesem Trip trug der Rotschopf eine sehr ähnliche Kopfbedeckung. Ob sich die Eltern bewusst für die Mütze als Hommage an die verstorbene Großmutter von Archie entschieden haben und ob es sich um die originale Kopfbedeckung von damals handelt, ist unklar.

Doch dass Diana auch nach ihrem Tod das Leben des Trios beeinflusst, stellte der 35-Jährige bei der Verleihung des Diana Awards im Juli klar: "Meine Mutter, Prinzessin Diana, war für so viele Menschen ein Vorbild, ohne absehen zu können, welchen Einfluss sie auf eine Vielzahl an Leben haben würde!" Damit meine er auch seinen Sohn, den er zu einem gutmütigen Menschen erziehen wolle, fügte Harry damals an.

PHOTOGRAPHERS INTERNATIONAL Prinz Harry 1985

Splash News Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie bei ihrer Ankunft in Afrika

Getty Images Prinzessin Diana im Metropolitan Museum of Art in New York

