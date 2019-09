Herzogin Meghan (38) setzt auf Altbewährtes! Seit Montag sind die Sussex-Royals in Afrika unterwegs und begeistern ihre Fans mit ersten Eindrücken der lange angekündigten Tour. Vor allem die Kleiderwahl von Prinz Harrys (35) Ehefrau bei den ersten Terminen in der südafrikanischen Hauptstadt Kapstadt stößt auf viel Zuspruch. Die Duchess erfreut nicht nur mit lässigen Normalo-Looks und schlichten Sommerkleidern, sondern auch mit recycelten Outfits.

Nachdem sich Meghan beim gestrigen Besuch des District-Six-Museums zum zweiten Mal in einem blauen Midikleid präsentiert hatte, trug sie jetzt auch am Monwabisi Beach eines ihrer Lieblingsteile wiederholt zur Schau. Die Jeansjacke, die den coolen Style der Beauty abrundete, hatte sie bereits 2017 bei einem Event getragen. Damit outet sich die 38-Jährige erneut als Fan der Recycling-Mode. Passend zum Urlaubslook seiner Liebsten präsentierte sich Harry ebenfalls im bequemen Sommer-Outfit. Der Prinz tourte in beiger Hose, Turnschuhen und luftigem Hemd durch Südafrika.

Während das Paar gerade die offiziellen Programmpunkte abarbeitet und dabei unter stetiger Beobachtung der Medien steht, gönnt sich Mini-Royal Archie derweil eine Pause. "Er ist nicht quengelig, nur erschöpft", erklärte sein Papa kürzlich laut einem Hello!-Bericht und plauderte aus, dass der Kleine sich erst einmal von den Strapazen der langen Reise erholen müsse.

