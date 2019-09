Verheimlicht Valentina Pahde (24) etwas vor ihren Fans? Die einzige Beziehung, die sie bisher öffentlich machte, ist die zu Raúl Richter (32), den sie Ende 2014 am Set zu GZSZ kennen- und lieben lernte. Obwohl über die eine oder andere Liaison mit prominenten Kollegen spekuliert wurde, gilt sie bis heute offiziell als Single. Während des gerade stattfindenden Münchner Oktoberfests sorgte ihre rechts gebundene Schleife jetzt für heiße Diskussionen bei den Fans. Ist Valentina etwa wieder in festen Händen?

Auch ihren Followern ist dank eines Instagram-Beitrags nicht entgangen, dass sie die Schleife an ihrem Dirndl auf der rechten Seite trägt, was dem Brauch nach bedeutet, dass sie jemanden an ihrer Seite hat. Ein User etwa kommentierte das Posting mit: "Da ist wohl jemand vergeben!" Die Beauty selbst hat sich bisher noch nicht dazu geäußert. Auf Nachfrage von VIP.de versucht ihr Management, mit den Spekulationen aufzuräumen, und antwortet: Nein, Valentina ist noch Single! Ob das Binden der Schleife wohl nur eine Unachtsamkeit war?

Auf dem berühmten bayerischen Volksfest ist sie dennoch nicht allein unterwegs. Dieses macht sie zusammen mit Moderator Jochen Schropp (40) unsicher. Einige Fans nahmen deshalb an, dass er der vermeintliche Liebste der Sunny-Richter-Darstellerin sein könnte. Doch der Moderator ist seit Frühjahr 2018 offiziell in einer festen Beziehung.

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde

MG RTL D / Bernd Jaworek Valentina Pahde, Schauspielerin

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, Schauspielerin

