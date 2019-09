Erst seit wenigen Momenten ist es süße Gewissheit: Prinzessin Beatrice (31) und ihr Partner Edoardo Mapelli Mozzi haben sich verlobt! Das verkündete der Buckingham Palace jetzt in einem öffentlichen Brief. Diese Neuigkeiten dürfte die Royal-Fans besonders freuen – schließlich hatten sie die Verlobung der beiden Turteltauben bereits prophezeit. Auch Beatrice' Schwester Prinzessin Eugenie (29) ist natürlich ganz aus dem Häuschen und gratulierte der Braut in spe jetzt in einer rührenden Botschaft.

Diese Zeilen brannten Eugenie wohl unter den Fingern – nur einige Minuten nach der öffentlichen Verkündung schrieb sie auf Instagram: "Beabea – einfach nur wow! Ich freue mich so sehr für dich, meine geliebte große Schwester, und den lieben Edo. Es war wirklich schon höchste Zeit und ihr zwei seid wirklich füreinander bestimmt." Mit "Beabea" und "Edo" enthüllte sie offenbar ihre niedlichen Spitznamen für die Frischverlobten.

Zusätzlich zu ihren Worten veröffentlichte Eugenie noch einige zauberhafte Pärchenfotos von Beatrice und Edoardo, die sie selbst geschossen hat, wie aus der Bildunterschrift hervorgeht. Auf den Aufnahmen sprühen die zukünftigen Eheleute förmlich vor Liebesglück! Auf dem letzten Bild ist außerdem der funkelnde Verlobungsring zu sehen, der in einer klassischen Form gehalten und natürlich mit Diamanten besetzt ist.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi bei ihrer Verlobung

Anzeige

Instagram / princesseugenie Prinzessin Beatrice mit Edoardo Mapelli Mozzi im September 2019

Anzeige

Instagram / princesseugenie Prinzessin Beatrice mit ihrem Verlobungsring von Edoardo Mapelli Mozzi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de