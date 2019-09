Karl Lagerfeld (✝85) bleibt auch weiterhin in den Köpfen vieler Menschen präsent! Im Februar war der Star-Designer an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Bereits die große Gedenkfeier im Juni, zu der etliche Stars aufgetaucht waren, machte deutlich, wie viele Menschen der legendäre Modeschöpfer in seinem Leben berührt hat. Und auch jetzt – Monate nach Karls Tod – kamen noch einmal einige Promis zusammen, um ihm zu Ehren eine ganz besondere Ausstellung auf die Beine zu stellen.

Die Schau "Tribute to the Karl Lagerfeld: The White Shirt Project" findet im Rahmen der Pariser Fashion Week findet statt. Dort werden nach einem Elle-Bericht eine ganze Reihe von weißen Hemden ausgestellt, die von bekannten Gesichtern wie Kaia Gerber (18), Gigi Hadid (24) und Diane Kruger (43) gestaltet wurden. Weiße Hemden waren das Lieblingskleidungsstück des verstorbenen Designers. Die aus sieben Hemden bestehende Ausstellungskollektion soll 77 Mal kopiert und anschließend für 777 Euro pro Stück verkauft werden. Denn die Zahl Sieben war Karl Lagerfelds Glückszahl. Der Erlös kommt der Wohltätigkeitsinitiative Sauver la Vie an der Pariser Descartes-Universität zu Gute.

Mit der Ausstellung zeigen Karl Lagerfelds berühmte Freunde einmal mehr, dass der Modezar für sie unvergessen bleibt. Diane Kruger hatte sich nach dessen Tod mit hochemotionalen Worten zu dem Verlust ihres Weggefährten geäußert: "Karl, ich kann dir nicht sagen, wie viel du mir bedeutet hast und wie sehr ich dich vermissen werde. Ich werde nie deine Freundlichkeit mir gegenüber vergessen, dein Lachen, deine Fantasie."

Getty Images Gigi Hadid bei Karl Lagerfelds Tributfeier

Anzeige

Getty Images Karlie Kloss und Kaia Gerber bei Karl Lagerfelds Tributfeier

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Diane Kruger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de