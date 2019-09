Hat ihre Liebe doch keine Chance? Bei Love Island haben sich mit Yasin und Samira zwei einsame Herzen gefunden. Doch der Sportlehrer befand sich schon früh in der Kuppelshow auf flirttechnischen Abwegen. Er baggerte zwischenzeitlich intensiv an "Granate" Julia herum. Mittlerweile hat er sich zwar wieder auf Lockenkopf Samira festgelegt, doch es bestehen weiterhin Zweifel an seiner Entscheidung. Ihre Ex-Mitbewohner Julia und Lisa trauen dem Frieden nicht so ganz.

Im YouTube-Format "Aftersun" sprachen die kürzlich ausgeschiedenen Kandidatinnen über das On-Off-Couple. Besonders Trauerrednerin Julia hatte eine andere Seite von Yasin zu sehen bekommen, der sie bei einem heißen Date ordentlich befummelte. Damals habe sie ihm aber bewusst gemacht, dass die Show im Fernsehen läuft. "Der Mann ist nicht auf den Kopf gefallen. Und ich bin mir relativ sicher, dass er jetzt einige Dinge anders machen wird, weil er weiß, was die Konsequenzen sind", erklärte sie. Doch für sie sei das Kind schon in den Brunnen gefallen: "Spätestens, wenn Samira die Bilder sieht, endet es. Die harten Fakten sagen nämlich etwas ganz anderes. Wenn eine Liebe so losgeht..." Das Fundament ihrer Beziehung sei laut der Blondine nämlich auf Sand gebaut.

Kellnerin Lisa glaube ebenfalls nicht an eine Zukunft von "Yasmira". "Sie bleiben bis zum Ende ein Couple, weil sich keiner traut, Schluss zu machen. Aber Samira ist sehr unglücklich. Sie bleiben bis zum Ende zusammen, aber danach nicht mehr", legte sie sich fest.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II "Love Island"-Kandidaten Julia und Lisa

RTL II – Magdalena Possert Yasin und Samira, "Love Island"-Kandidaten 2019

RTL II/Magdalena Possert Lisa, "Love Island"-Kandidatin

