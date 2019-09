Ein Besuch von Jana Ina Zarrella (42) auf Love Island kann nur eines bedeuten: Es steht mal wieder eine Paarungszeremonie an. Und für die wurde es an Tag 17 in der Villa auch Zeit. Immerhin gab es ganze sechs Islander, die noch in keinem Couple – wie man die Duos in der Sendung nennt – ihr Dasein fristeten. Aber sorgten die Single-Männer auch noch einmal für Wirbel unter den bereits verpartnerten Kandidaten oder beschränkten sie sich bei ihrer Wahl auf die alleinstehenden Damen? Das sind die neuen Couples auf "Love Island"!

Am Freitagabend durften die Männer wählen. Obwohl zwischen Ricarda und Mischa gerade mehr Streit als Harmonie herrscht, entschied sich der Muskelprotz erneut für seine vertraute Herzdame. Ebenfalls seinem Schema treu blieb Danilo – auch an Tag 17 bleibt Melissa an seiner Seite. Spannender wurde es bei Yasin und Samira. Immerhin war Aleks (28) in der Wahlreihenfolge vor dem südländischen Heißsporn am Zug, somit hätte er sich also auch die von ihm begehrte gelockte Schönheit aussuchen können. Doch für Yasin war Aufatmen angesagt: Aleks wählte Dana an seine Seite.

Bahn frei für den Sportlehrer: Er suchte sich natürlich Samira aus. Blieben nur noch vier Singles: Sidney legte sich auf Fünffach-Katzenmama Vivien fest, während Neuzugang Roman ab jetzt sein Bett mit Lehramtsstudentin Lina teilt.

Nächste Folge von "Love Island" Sonntag um 22:50 Uhr bei RTL II.

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Couple Mischa und Ricarda

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Paar Danilo und Melissa

Magdalena Possert Dana und Aleks, "Love Island"-Couple nach Tag 17

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Couple Yasin und Samira

Magdalena Possert Lina und Roman, "Love Island"-Couple nach Tag 17



