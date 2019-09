Von Nervosität ist hier absolut keine Spur! Hailey (22) und Justin Bieber (25) sollen noch dieses Wochenende ein zweites Mal den Bund der Ehe eingehen. Bereits vor wenigen Tagen feierte das Model in einer ausgelassenen Atmosphäre seinen Junggesellinnenabschied mit prominenten Freunden wie Kendall Jenner (23). Kurz vor ihrem erneuten Jawort wirkt die Blondine entspannter denn je: Hailey ging vor wenigen Stunden sogar noch gemütlich einkaufen!

Paparazzi erwischten die 22-Jährige am Freitag in Los Angeles beim Bummeln. In einem ziemlich lässigen Outfit flanierte die Gattin des Sängers relaxed durch die Straßen – Stress stand ihr dabei aus gutem Grund keiner ins Gesicht geschrieben: Wie DailyMail nämlich berichtet, gönnte sich die Blondine kurz vor ihrem großen Tag eine Akupunkturbehandlung.

Diese Wellness-Auszeit hatte sich Hailey nach ihrer feuchtfröhlichen Bachelorette-Party wohl auch verdient. Fotografen lichteten die Laufstegschönheit kurz nach ihrer Fete mit Justin ab, der sie sichtbar stützen musste. Ziemlich müde lief Hailey an der Seite ihres Liebsten und wirkte dabei ordentlich erschöpft.

ENT / SplashNews.com Hailey Bieber in Los Angeles, September 2019

Anzeige

ENT / SplashNews.com Hailey Bieber im September 2019

Anzeige

Rachpoot/MEGA Hailey und Justin Bieber in Los Angeles

Anzeige

Glaubt ihr, die beiden heiraten wirklich dieses Wochenende noch? Ja, mit Sicherheit! Nein, ich denke nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de