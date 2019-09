Sie haben es tatsächlich getan! Es wurde schon groß angeteasert: In der heutigen Folge Das Supertalent schmetterten die Juroren Dieter Bohlen (65) und Sarah Lombardi (26) doch tatsächlich ein Liedchen zusammen. Und wie es sich für echte DSDS-Kult-Gesichter gehört, fiel die Songauswahl auf den Hit der ersten Staffel "We have a Dream". Während Sarah ständig mit neuer Musik auf der Bühne steht, hört man Dieter seit dem Ende von Modern Talking nur noch selten singen. Doch wie kam dieses ganz besondere Duett bei den Zuschauern an?

Während Dieter – wie damals 2002 in der Castingshow – am Flügel saß, stand Sarah im rosa Kleidchen daneben. Die beiden Musiker packten selbstverständlich reichlich Emotionen in ihren Auftritt – doch bei den Twitter-Usern löste das Duo nicht unbedingt Gänsehaut aus: "Bohlen hört sich an wie eine alte Gießkanne", witzelte ein User über den Gesang mit Seltenheitswert. "Muss das sein?", fragte sich ein anderer. Bei einem weiteren Zuschauer löste das Ständchen sogar regelrecht Besorgnis aus: "Dachte gerade aus der Küche: 'Welches Tier stirbt denn in meinem Wohnzimmer?' Gott sei Dank ist es nur Dieter der, weshalb auch immer, singt."

Zwar machten sich so einige Show-Fans über die Dieter-Sarah-Nummer lustig, andere feierten den neu aufgelegten Hit dafür umso mehr: "Toller Anfang gewesen mit dem Lied! Dieter und Sarah, mehr von euch beiden", lautete ein lobender Tweet. "Sarah und Dieter LIVE! Wo ist der goldene Buzzer?", schwärmte ein weiterer Supporter. Wie hat euch die Darbietung gefallen? Stimmt ab!

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen, Sarah Lombardi und Bruce Darnell

Florian Ebener / Getty Images Juror Dieter Bohlen im DSDS-Halbfinale 2018

TVNOW / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sarah Lombardi und Dieter Bohlen

