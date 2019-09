Die Natur und die Umwelt sind ihr wichtig! Bindi Irwin (21), Tochter von "Crocodile Hunter" Steve Irwin (✝44), hat genau wie ihr verstorbener Vater ein Herz für Tiere und die Natur. Und genau das soll auch am Tag ihrer Hochzeit nicht vergessen werden. Wenn die 21-Jährige nächstes Jahr ihrem Verlobten Chandler Powell das Jawort geben wird, dann will sie das in einem umweltfreundlichen Kleid tun.

Wie das Magazin Woman's Day berichtet, soll Bindi ihr Traumkleid sogar schon gefunden haben. Sie habe eine passende Robe beim australischen Modelabel KITX entdeckt, heißt es – und dieses soll besonders umweltfreundlich produzieren. Das Label wurde 2014 von Designer Kit Willow gegründet und hat sich auf nachhaltige Mode spezialisiert – etwas, das Bindi sehr am Herzen liegt. Wie das Kleid genau aussieht, wurde allerdings nicht verraten. Dafür hat die Umweltaktivistin bereits vor einiger Zeit ausgeplaudert, wo sie ihre Hochzeit feiern wird: im Australia Zoo in Queensland.

Bindis Liebster Chandler hatte am 24. Juli mit einem Diamantring um die Hand seiner Freundin angehalten – genau an ihrem 21. Geburtstag. Die Naturschützerin verkündete die frohe Nachricht mit einem Bild des Antrags anschließend selbst auf Instagram.

