An dieser Aufgabe ist Klaas Heufer-Umlauf (36) schon gescheitert! ProSieben strahlt am Samstag eine neue Ausgabe von Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas aus. Bei dieser Show-Variante sind es nicht die zwei TV-Spaßvögel, die sich gegenseitig vor oftmals brutale und mörderische Herausforderungen stellen. An ihrer Stelle werden Promis ins Rennen geschickt, die mit bestandenen Challenges Punkte für ihr jeweiliges Team holen können. Diesmal mit dabei: Moderatorin Jeannine Michaelsen (37), der es bei ihrer Aufgabe buchstäblich eiskalt den Rücken runterläuft!

Jeannine zählt zu Team Klaas und wird von Gegner Joko Winterscheidt (40) nach Norwegen geschickt. Dort soll die 37-Jährige in 20 Metern Tiefe unter einer geschlossenen Eisdecke durchtauchen – ein Auftrag, den Teamleader Klaas im Jahr 2014 schon nicht erfüllen konnte. Doch nicht nur das: Jeannine muss ein Kostüm der Disney-Eiskönigin Elsa tragen und im Rahmen der Challenge auch noch ein Musikvideo drehen. "Das ist unmöglich. Das ist unmenschlich. Wenn ich das nicht schaffe, schafft das niemand", gibt sich Mentor Klaas am Telefon entsetzt. Ob Jeannine es dennoch versuchen wird?

Neben Jeannine darf Klaas auch Edin Hasanović in seiner Mannschaft begrüßen: Für den Schauspieler geht es in der Sendung hoch hinaus, wo er in luftiger Höhe verweilen muss. Team Joko dagegen trumpft mit H.P. Baxxter (55) und Mario Basler (50) auf – der Scooter-Frontmann wird in das gruseligste Haus Polens geschickt, der Fußballer nach Mexiko, wo es für ihn explosiv werden könnte.

