Hält das Schicksal etwa doch ein Happy End für Dijana Cvijetic und Danilo Cristilli bereit? Seit Kurzem mischt die Miss World wieder in der TV-Kuppelshow Love Island mit. Nachdem sie in Folge vier die Liebesinsel verlassen musste, ist Dijana jetzt zurückgekehrt. Ihr Comeback löste besonders bei Fitnesskaufmann Danilo eine Achterbahn der Gefühle aus: Er konnte die Blondine einfach nicht vergessen. Doch auch Dijana schwelgte nach ihrem Exit in Erinnerungen – nutzen die beiden nun ihre zweite Chance?

"Als du gehen musstet, das war schlimm für mich", offenbarte Danilo seiner Traumfrau in einem intensiven Gespräch unter vier Augen. Dijana war überrascht: So niedergeschlagen hatte sie den 22-Jährigen bisher nicht kennengelernt: "Eigentlich bist du mein Sonnenschein. Wo ist die Sonne, ich kenne dich anders." Für Danilo gab es darauf nur eine – zutiefst emotionale – Antwort: "Den Sonnenschein hast du mitgenommen."

Dijana zeigte sich ganz ergriffen und gestand dem trainierten Beau: "Du hast mir gefehlt!" Sie habe nach ihrem Exit auch immer wieder betont, dass sie es kaum erwarten könne, Danilo wieder in die Arme zu nehmen. Ob die beiden nun wirklich ein Paar werden? Was meint ihr? Stimmt ab!

“Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Love Island Dijana Cvijetic bei ihrer Rückkehr in die "Love Island"-Villa

RTL II / Magdalena Possert Dijana und Danilo auf der Terasse

RTL II Dijana bei "Love Island" 2019

