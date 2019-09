Die langersehnte Gilmore Girls-Fortsetzung enttäuschte einen Großteil der Fangemeinde! In der Mini-Serie, die im Jahr 2016 auf Netflix erschien, wurde die Geschichte um die beliebten Hauptcharaktere Rory (Alexis Bledel, 38) und Lorelai Gilmore (Lauren Graham, 52) fortgesetzt. Die Zuschauer hatten sich vorab vor allem auf ein Ereignis gefreut – leider aber zu früh: Lorelai sollte nach jahrelangem Hin und Her endlich Café-Besitzer Luke Danes heiraten! Nun keimt neue Hoffnung auf, denn die Zeremonie könnte in einer möglichen Folge-Staffel vorkommen. Gegenüber Promiflash verriet Luke-Darsteller Scott Patterson (61) jetzt, wie er das Spektakel gestalten würde.

"Eine große Luke-und-Lorelai-Hochzeit ist das, was die Fans verdienen!", betonte der 61-Jährige nun im Interview auf der ComicCon in Berlin. "Den Fans gebührt ein krönender Abschluss mit einer unglaublich riesigen, teuren, glänzenden, lustigen Hochzeit – mit dem gesamten Cast, mit der gesamten Stadt! Genauso so sollte es eigentlich sein", führte Scott weiter aus. Alles andere wäre eine Schande.

Wenn es nach ihm ginge, würde sich die eventuelle Fortsetzung einzig und allein um die Trauung drehen: "Mal angenommen, es gibt vier weitere Episoden – dann sollten sich die ersten beiden mit den Hochzeitsvorbereitungen befassen, in der dritten gibt's dann die Zeremonie an sich und in Folge vier werden die Nachwehen gezeigt", witzelte Scott. "Das ist mein Plan. Die Autoren kümmern sich dann um Rest, das ist nicht so kompliziert."

Sarah Morris / Getty Scott Patterson in Beverly Hills

Saeed Adyani/Netflix Lauren Graham und Alexis Bledel in "Gilmore Girls: Ein neues Jahr"

Frazer Harrison/Getty Images "Gilmore Girls"-Star Scott Patterson

