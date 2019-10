Gigi Hadid (24) lässt's locker angehen! Als Model ist es Gigi gewohnt, immer top gestylt und perfekt gekleidet zu sein. Peinliche Fashion-Fauxpas? Nicht bei der 24-Jährigen: Egal ob auf dem roten Teppich, dem Laufsteg oder auf Paparazzi-Schnappschüssen – Gigi glänzt stets mit ihrem makellosen Aussehen. Umso auffälliger ist es, wenn sie sich dann doch mal eine Pause von dem ganzen Styling-Wahnsinn gönnt – und kurzerhand in Plüschpantoffeln vor die Tür geht.

Hatte sie etwa keinen Bock auf High Heels? Aktuell hetzt Gigi bei der Pariser Fashion Week von einem Laufsteg zum nächsten. Zwischen den Shows scheint es die Beauty so gemütlich wie nur möglich haben zu wollen: Fotografen knipsten am Samstag Bilder von ihr, auf denen sie in einer orangen XXL-Tweet-Jacke, einem fast gleichfarbigen Rollkragenshirt und einer grauen Jogginghose zu sehen ist. Dazu trug sie braune, plüschige Schlappen – die in Kombination mit ihren orangen Socken dennoch optimal mit dem Rest des Looks harmonierten.

Gigi hat bereits einen rasanten Fashion-Week-Marathon hinter sich: Gemeinsam mit ihrer Schwester Bella (22) war sie zunächst in New York anzutreffen, woraufhin die beiden nach Mailand reisten. In Paris dürfte für das Duo dann am 1. Oktober vorerst wieder Schluss sein.

Splash News Gigi Hadid in Paris, September 2019

Splash News Gigi Hadid in Paris, September 2019

Splash News Gigi und Bella Hadid bei der Fashion Week in Paris, September 2019

