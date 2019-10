Kommt Pietro Lombardi (27) auf die "Insel der Liebe"? Seit über drei Wochen klebt der Sänger geradezu vor seinem Fernseher. Der Grund dafür ist Melissa, die bei Love Island ihren Traumprinzen finden will, bisher aber nur Frösche geküsst hat. Derweil warb der "Phänomenal"-Interpret mit einer Videobotschaft um die schöne Schwäbin, die sich sehr geschmeichelt fühlte. Geht Pietro jetzt noch einen Schritt weiter und kommt in die Liebesvilla?

Giovanni Zarrella (41) hat in seiner Instagram-Story einen Countdown gepostet: "Minus fünf Tage bis Pietrissa!" Was der Ehemann von "Love Island"-Moderatorin Jana Ina Zarrella (42) damit wohl meint? In fünf Tagen steigt das große Finale der frivolen Kuppelshow. Außerdem ist der Deutsch-Italiener nicht nur der beste Freund von Pietro, sein Bruder Stefano ist auch dessen Manager. Gut möglich, dass Giovanni schon weiß, dass Pie seine Cappy kurzzeitig gegen eine Schlafmaske mit aufgesticktem Namen eintauschen wird.

Eines scheint jedenfalls sicher: Der Dauersingle wird Melissa treffen. Die Beauty war von Pietros Worten und seinem Gesang total begeistert. "Wir sehen uns draußen", antwortete sie auf sein Date-Angebot.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags ab 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags ab 22:15 Uhr.

Getty Images Giovanni Zarrella und Pietro Lombardi auf der Aftershow-Party von DSDS

Anzeige

Instagram / gioviannizarrella Stefano Zarrella, Pietro Lombardi und Giovanni Zarrella

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de