Ist Ricarda Raatz die Richtige für Mischa Mayer? Die Love Island-Kandidaten fanden bereits am ersten Tag zueinander. Schien es anfangs so, als könne sich nichts zwischen die Studentin und den Brandschutzmonteur drängen, kracht es mittlerweile nahezu täglich – aktuell misstraut Ricarda Mischa wegen Neuzugang Laura Maria. Wenn es nach Julian Stoeckel (32) geht, zu Recht: Die Einzelhandelskauffrau passt seiner Meinung nach viel besser zu dem 27-Jährigen!

Der Reality-TV-Star erklärt beim Aftersun-Talk auf YouTube, warum es zwischen Ricarda und Mischa einfach nicht mehr harmoniert: "Ich glaube, das größte Problem zwischen den beiden ist eigentlich, dass er der Chef sein möchte, aber sie macht ihn durch ihre Worte, Wünsche und Forderungen verrückt." Deswegen würde der Ludwigshafener auch Gefallen an Laura finden. "Sie ist, und das meine ich nicht abwertend, so ein Weibchen. Sie läuft ihm hinterher und sagt: 'Oh, du bist so schön und toll. Du bist so muskulös und so stark.' Das findet der natürlich super", ist Julian sich sicher.

Ob Laura Mischa die Augen geöffnet hat? Kurz nach ihrem Einzug gab er zu, seinen Beziehungsantrag an Ricarda zu bereuen: "Der war in dem Moment ernst gemeint. Aber das möchte ich jetzt revidieren. Da habe ich mir ins eigene Fleisch geschnitten." Einen Tag zuvor hatte der Blondschopf die 27-Jährige noch gefragt, ob sie seine feste Freundin werden wolle.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II Ricarda und Mischa bei "Love Island" 2019

RTL II/Magdalena Possert Laura, "Love Island"-Kandidatin 2019

RTL II Mischa und Ricarda bei "Love Island"

