War Justin Bieber (25) für seine Hochzeit in der Maske? Der Sänger und seine Frau Hailey (22) gaben sich am Dienstag ein Jahr nach ihrer standesamtlichen Hochzeit noch einmal das Jawort. Mit Familie und Freunden feierte das Paar ihre Liebe in einem Luxushotel in South Carolina. Mit ein paar Hochzeitsbildern erfreute das Brautpaar ihre Follower bereits im Netz. Doch ein kleines Detail macht beim Anblick der Fotos stutzig: Justin hat eine ungewöhnlich reine Haut!

Der Musiker hat auf den Momentaufnahmen mit seiner Liebsten eine lupenreine Haut ohne einen einzelnen Pickel. Hat der 25-Jährige da etwa mit etwas Make-up nachgeholfen? Zumindest ist bekannt, dass der Kanadier schon länger mit Unreinheiten im Gesicht zu kämpfen hat. Bisher hat er immer offen zu seinen kleinen Makeln gestanden, doch an seinem Hochzeitstag wollte der Künstler sein Aussehen wohl dann doch ein bisschen aufwerten.

Eine superschnelle Gesichtsreinigung wird wahrscheinlich nicht der Grund für den makellosen Anblick sein. Denn nur zwei Tage vor der Zeremonie lud der "Baby"-Interpret ein Selfie in seiner Instagram-Story hoch, auf dem die Akne auf seiner Stirn sehr deutlich zu sehen war.

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Musiker

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber an ihrem Hochzeitstag

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de