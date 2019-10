Diese Aktion war der Aufreger der diesjährigen Paris Fashion Week! Während die Chanel-Show im Grand Palais der Champs-Élysées in vollem Gange war, schritt ein ungebetener Gast über den Laufsteg: Die Komikerin Marie Benoliel alias Marie S'Infiltre hatte es geschafft, sich im schwarz-weiß gemusterten Tweed-Anzug unter die Topmodels zu mogeln. Schließlich verwies Gigi Hadid (24) den Eindringling des Catwalks. Jetzt gab die Französin erste Statements zu ihrem Streich und beschrieb ihre Begegnung mit Gigi im Detail.

Eigentlich hatte die 24-Jährige in Video-Aufnahmen des Moments sehr ruhig und gefasst gewirkt, doch die Flitzerin erklärte nun im Interview mit Elle.com: Gigi soll sich ihr gegenüber "ziemlich aggressiv" benommen haben – sie habe sogar Angst bekommen, an den Haaren gezogen zu werden. "Sie hat ganz klar nicht meine komödiantische Herangehensweise verstanden. Gigi ist eindeutig eine erhabene Fashion-Ikone und ich verstehe ihre Reaktion irgendwie. Ich liebe sie trotzdem auch weiterhin", erklärte Marie. Gegenüber LeFigaro Madame dagegen gab die Online-Entertainerin zu Protokoll, Gigi habe sie erst mit den Worten "Verschwinde, B*tch" vom Laufsteg bugsiert und später in den Arm genommen. Was davon nun wohl stimmt? Auch im Nachhinein scheint die YouTuberin weiter ihre Scherze zu treiben.

Ihr Prank sei eine Hommage an Chanel und den verstorbenen Karl Lagerfeld (✝85) gewesen, stellte die 28-Jährige klar, aber auch ein Beweis ihres Könnens. Nur wenige Tage zuvor hatte sie den Laufsteg des Unterwäsche-Labels Etam geentert und dort freudigen Applaus der Models bekommen – prompt dachten einige Fans, sie sei eingeladen gewesen. "Meine Aktion bei Etam lief so gut und easy, dass manche dachten, es sei inszeniert gewesen und ich hätte die Erlaubnis dafür gehabt. Also wollte ich das Unmögliche versuchen mit der angesehensten Schau der Welt: Chanel", erklärte sie gegenüber L'importe.

Getty Images Gigi Hadid auf der Paris Fashion Week im Oktober 2019

Pierre Teyssot / SplashNews.com Marie S'Infiltre auf der Paris Fashion Week 2019

Getty Images Marie S'Infiltre (vorne in silberner Wäsche) bei der Etam-Fashion-Show in Paris

