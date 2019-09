Die Verkündung dieser neuen Heidi Klum (46)-Show sorgte bereits für ordentlich Aufruhr! Ende Juni wurde bekannt: Das Model geht mit einer deutschen Version von Queen of Drags an den Start und sucht mit Jury-Kollegen Bill Kaulitz (30) und Conchita Wurst (30) den besten Drag-Star der Nation. Auch wenn die Jury-Besetzung bei Promis wie Désirée Nick (62) auf große Kritik gestoßen war und diese sogar eine Petition gestartet hatte, wird das Format wie geplant ausgestrahlt. Jetzt haben die Dreharbeiten in Los Angeles begonnen.

"Ich liebe und bewundere die Drag-Kunst seit Jahren. Deswegen freue ich mich, dieser Kunst und ihren eindrucksvollen Protagonisten in einer neuen ProSieben-Show zum ersten Mal im deutschen Fernsehen eine Bühne zu geben", zeigt sich Heidi in einer Pressemeldung des Senders voller Vorfreude und betont, in der Sendung vor allem die kreativen Facetten der Drag-Welt zeigen zu wollen. Von Woche zu Woche sollen sich die Künstler neuen Aufgaben stellen und beweisen, wer das Zeug zum großen Titel hat. Unterstützt werden Heidi und Co. dabei in jeder Folge von einem Star-Gast, den es mit Persönlichkeit und einer einzigartigen Performance zu beeindrucken gilt.

Könnte einer dieser Gast-Juroren vielleicht Drag-Ikone Olivia Jones (49) sein? Bereits vor einiger Zeit verriet die Hamburger Kiez-Legende gegenüber Promiflash, Teil der ausgefallenen Produktion zu sein. "Das ist so Hochglanz, das ist 20:15 Uhr und ich werde ja auch eine kleine Rolle dabei spielen", plauderte sie damals im Gespräch aus – wollte allerdings noch nicht verraten, in welcher Position sie im TV genau zu sehen sein wird.

Getty Images Model Heidi Klum

Anzeige

Getty Images Eurovision-Star Conchita Wurst

Anzeige

Getty Images TV-Star Olivia Jones

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de