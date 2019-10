Am Montag wird sich endlich herausstellen, wer die dritte Staffel von Love Island für sich entscheiden kann! War in den vergangenen Jahren schon relativ früh klar, welche Paare höchstwahrscheinlich in den großen Final-Showdown einziehen werden, herrscht dieses Jahr absolutes Couple-Chaos. Noch nie gab es so viele Wechsel und Trennungen in der Geschichte der Flirtsendung. Marcellino Kremers gewann vergangenes Jahr mit TV-Freundin Tracy Candela. Wem würde er aktuell den Titel und das Preisgeld gönnen? Im Promiflash-Interview packt der Muckimann jetzt aus!

Aktuell sind Danilo mit Dijana, Yasin mit Samira, Roman mit Lina und Sidney mit Vivien verpartnert. Diese momentanen Konstellationen empfindet der TV-Star als "gut und passend". Jedoch keiner von ihnen soll seiner Meinung nach am Ende als Gewinner dastehen! Eine andere Lady hat Marcellino in den vergangenen vier Wochen mehr überzeugt: "Melissa ist super und ihr würde ich den Sieg wünschen, da sie wirklich viel durchgemacht hat und es verdient hätte", berichtete er im Gespräch mit Promiflash.

Ob Marcellino als ehemaliger Sieger noch einen Tipp für die Islander parat hat, wie man am Ende die Zuschauer von sich überzeugen kann? "Bleib du selbst, versuche immer im Moment zu sein und die Situation zu fühlen, in der du gerade bist", ist sein heißester Ratschlag. Was glaubt ihr: Hat Marcellino mit seinem Tipp recht?

RTL II / Magdalena Possert Tracy und Marcellino im "Love Island"-Finale 2018

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers, "Love Island"-Star 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de