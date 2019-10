Ed Sheeran (28) verzaubert sein Publikum nicht nur mit seiner Stimme! Die Fans werden auch beim Anblick der vielen Tattoos des Sängers sprachlos sein. Ganze 60 Motive hat der "Beautiful People"-Interpret bereits auf seinem Oberkörper verewigt. Die meisten davon wurden von Eds Tätowierer des Vertrauens, Kevin Paul, gestochen – doch statt seinen Bekanntheitsgrad zu steigern, verlor der Profi an der Nadel jetzt sogar Kunden durch den Popstar.

Man könnte meinen, wer mehr als vierzig Stunden damit verbringt, die Haut eines echten Weltstars zu verschönern, hat es als Tätowierer definitiv geschafft – anders allerdings bei Kevin Paul. Nachdem bekannt wurde, dass sich Ed eine Ketchupflasche auf den Arm tätowieren ließ, waren seine Fans außer sich. Neben der kuriosen Motivauswahl wurde auch die Arbeit des britischen Tattookünstlers kritisiert. In einem Interview mit The Mirror rechtfertigte sich Kevin: "Ich stimme zu, dass Ed's Tattoos nicht sehr gut sind, aber er wollte es so". Vor den Aufträgen des "Galway Girl"-Sängers arbeitete Kevin als preisgekrönter 3D-Tattookünstler. Seit der Zusammenarbeit mit Ed sei sein Kundenstamm deutlich kleiner geworden.

Den Kontakt zum 28-Jährigen bereut Kevin jedoch keinesfalls: "Es war eines der besten und schlimmsten Dinge, die jemals in meiner Karriere passiert sind", verriet der Tätowierer. Dafür habe Kevin neben Ed aber noch weitere bekannte Künstler wie Rihanna (31), Harry Styles (25) oder Model Cara Delevingne (27) dazugewonnen.

Instagram / teddysphotos Ed Sheerans Ketchup-Tattoo

Anzeige

Instagram / kevinpaultattoo Ed Sheeran im Januar 2018

Anzeige

SIPA PRESS / Action Press Ed Sheeran bei einem Konzert in den USA

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de