Hat Sam Smith (27) etwa einen prominenten Crush? Erst kürzlich outete sich der Sänger als nicht-binär: Er möchte also keinem Geschlecht zugeordnet werden. Darüber, ob der Brite in sexueller Hinsicht auf ein Geschlecht festgelegt ist, rätseln seine Fans schon seit längerer Zeit. Auch wenn er seine Neigung nicht verrät, offenbarte er nun: Musiker Harry Styles (25) raubt ihm seinen Atem!

In einem Interview bei Hits Radio sollte der "Stay with Me"-Interpret Geschichten aus seiner Teenager-Zeit ausplaudern. Und die erste handelte von dem One Direction-Star! Als Sam eine alte Kiste öffnete und die Aufschrift "Ich liebe Harry Styles" sah, verriet er mit errötendem Gesicht: "Oh ja, das tue ich!" Sogar getroffen habe der Sänger Harry erst kürzlich. Er habe ihn dermaßen umgehauen, dass ihm beinahe der Atem gestockt sei!

Auch über die Sexualität des ehemaligen Bandmitglieds wird immer wieder spekuliert. Fakt ist jedoch: Der britische Lockenkopf nutzte kürzlich erst die Dating-Plattform für Homosexuelle: "Grindr". Ob Sam Smith und Harry Styles ein gutes Pärchen abgeben würden?

Getty Images Der Sänger Sam Smith in London 2019

Getty Images Sam Smith bei den "The Brit Awards" 2019

Getty Images Harry Styles auf der Met Gala 2019

