Für Sarafina Wollny (24) und ihrem Ehemann Peter (26) hat das Warten nun ein Ende! Nachdem sie Mitte Juli nach über achtjähriger Beziehung "Ja" zueinander gesagt und eine romantische Hochzeit im Fernsehen zelebriert hatten, ließen sie sich mit den Flitterwochen noch ein wenig Zeit. Erst im September teilte Sarafina ihr Honeymoon-Reiseziel mit ihren Fans. Nun ist sie mit ihrem Ehemann in die Türkei gejettet!

In einer Instagram-Story zeigte die 24-Jährige ihrer Community die beiden Flug-Tickets. In der Nacht auf Montag ging es dann los. Ihre Familienmitglieder Estefania (17), Sarah-Jane (21) und Mama Silvia (54) verabschiedeten das Ehepaar, das sich auf den Weg zum Flughafen Köln Bonn machte. Dort angekommen, wurden die zwei mit unschönen Neuigkeiten konfrontiert. "Erst bekommen wir keinen Platz zusammen, dann über eine Stunde Verspätung", beschwerte sich Sarafina in ihrer Story. Die unterschiedlichen Sitzplätze im Flugzeug konnten ihr die Freude über den gemeinsamen Urlaub mit ihrem Schatz jedoch nicht verderben. Vor wenigen Stunden sind die Turteltauben sicher gelandet und haben es sich in ihrem Hotel gemütlich gemacht.

Mit der Türkei verbindet die zahnmedizinische Fachangestellte eine Familienreise, die mit einem Schock endete. Ihre Mutter hatte dort vor zehn Jahren einen schweren Zusammenbruch erlitten und schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Trotz der schlimmen Erinnerungen gehört das Land noch immer zu ihren liebsten Reisezielen. "Ist unser zweites Zuhause", erklärte Sarafina ihren Fans.

Für Sarafina und Peter Wollny geht es in die Türkei

Instagram / peterheck.2010 Sarafina und Peter Wollny

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny im Oktober 2018

