Heather Locklear (58) sorgte in den vergangenen Monaten für viele Negativ-Schlagzeilen. 2018 wurde die Schauspielerin zweimal wegen häuslicher Gewalt verhaftet – für diese Vergehen stand sie im August vor Gericht. Einer Haftstrafe konnte sie aber entgehen, da sie sich selbst in eine psychiatrische Klinik eingewiesen hat. Mittlerweile geht es bei der Blondine bergauf und sie kann wieder richtig strahlen: Heather feierte vor Kurzem nämlich den Geburtstag ihrer Tochter Ava (22)!

Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen eine glücklich wirkende Heather. Total ausgelassen posierte die 58-Jährige am vergangenen Freitag zusammen mit dem Geburtstagskind für einige Fotos. Via Instagram teilte die einstige Melrose Place-Darstellerin auch einen Schnappschuss ihrer Tochter mit den Fans. "Vor 22 Jahren hat mich Gott mit diesem Engel gesegnet. Danke Ava, für all deine Güte und Stärke. Du bist wirklich eine Inspiration", schwärmte Heather in den höchsten Tönen von ihr.

Ava hatte nach den vielen Eskapaden ihrer Mutter eine harte Zeit. In dieser schweren Phase war vor allem ihr Vater Richie Sambora (60) an ihrer Seite. Zusammen lenkten sich die beiden ab und statteten Avas Großeltern einen Besuch ab. "Sie sind einfach auf die Promenade gegangen und haben rumgehangen und viel gelacht”, plauderte eine Quelle vor einigen Monaten aus.

Instagram / heatherlocklear Ava Sambora, Heather Locklears Tochter

Anzeige

Instagram / avasambora Ava Sambora, Tochter von Heather Locklear

Anzeige

Getty Images Richie Sambora und seine Tochter Ava bei den Radio Disney Music Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de