Für Domenico ging es bei The Voice am Sonntagabend um die Wurst! Mit seiner Darbietung von Eros Ramazzottis (55) "Musica È" wollte der 24-Jährige eigentlich alle aus den Latschen hauen, allerdings ging der Schuss nach hinten los. Keiner der vier Coaches drehte sich um. Als Sido (38) den Musiker hinausbegleiten wollte, lenkte Domenico ein: Er bat darum, seine Freundin auf die Bühne holen zu dürfen und stellte ihr dann tatsächlich die Frage aller Fragen.

"Willst du mich heiraten?", fragte der Italiener seine Vanessa, zückte einen beachtlichen Klunker aus seiner Tasche und ging vor seiner Herzdame auf die Knie. Unter Tränen nickte die Braut in spe und fiel ihrem Verlobten in die Arme. Während das Publikum das Paar feierte und auch die Coaches Mark Forster (35), Rea Garvey (46) und Alice Merton (26) total gerührt waren, reagierte nur einer nicht so begeistert... Während sich die Turteltauben verliebt in den Armen lagen, crashte Sido kurzerhand den romantischen Moment und stürmte auf die Bühne.

Zunächst versicherte er sich, ob Vanessa Ja gesagt hat – dann forderte er die zwei auf, zu gehen. "Dann begleite ich euch noch ein Stück runter, dann könnt ihr hinter der Bühne noch ein bisschen kuscheln", sagte er und vergaß allerdings ein wichtiges Detail. Domenico hatte noch gar nicht die Chance, seiner Partnerin den Ring anzustecken. Die beiden holten das flott nach, während Sido ganz verlegen daneben stand.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Sido beim Global Citizen Live Konzert in Berlin

Anzeige

SAT.1/ProSieben / André Kowalski Rea Garvey, Sido, Alice Merton und Mark Forster, "The Voice of Germany"-Coaches 2019

Anzeige

Wenn.com Musiker Sido

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de