Verliebt wie am ersten Tag! Seit über zwei Jahren gehen Taylor Swift (29) und Joe Alwyn (28) nun schon gemeinsam durchs Leben. Ihre Beziehung wollen die beiden so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus halten, weshalb es nur ganz selten gemeinsame Aufnahmen des Pärchens gibt. Erst kürzlich war wieder einer dieser raren Momente: Nach einem Event gingen Taylor und Joe Hand in Hand auf die Straße!

Dieser süße Moment wurde am Samstagabend von Paparazzi festgehalten. Das Turtelduo verließ zusammen die Saturday Night Live-Afterparty und schlenderte Händchen haltend über die Straßen New Yorks. Besonders auffällig bei diesem Paar-Auftritt: der diskrete Partnerlook! Sowohl Taytay als auch Joe trugen einen schwarzen, ziemlich schlichten Mantel und wirkten dabei sehr glücklich.

In einem früheren Interview plauderte die Sängerin aus, warum sie ihre Partnerschaft mit dem Schauspieler unter dem Radar hält. "Viel zu lange hat die Meinung Fremder beeinflusst, wie ich meine Beziehungen gesehen habe", erklärte sie Elle. Sie wolle den Ansichten der außenstehenden Personen keine Beachtung mehr schenken.

Splash News Joe Alwyn und Taylor Swift am 30. Dezember 2018

Splash News Taylor Swift und Joe Alwyn bei der Tiffany BAFTA Aftershow-Party

SplashNews.com Taylor Swift, Sängerin

