Zoe Kravitz (30) ist in den Augen vieler Menschen eine absolute Augenweide. Was ihren Stil und ihre Frisuren angeht, hat sie sich in der Vergangenheit immer wieder als sehr wandelbar präsentiert. Unter anderem trug die 30-jährige Schönheit schon einen Undercut, ganz kurze Haare, Dreadlocks sowie Braids, rockte schwarzes und platinblondes Haar. Was es mit ihren stetigen Veränderungen auf sich hat, verriet die Tochter von Lenny Kravitz (55) nun in einem Interview.

Zoe ist der Cover-Star der aktuellen Ausgabe des i-D Magazines. Darin sprach die Schauspielerin nun offen über ihre verschiedenen Frisuren. "Ich hatte immer das Gefühl, dass ich meine Haare verändern muss, um akzeptiert zu werden oder einen Job zu bekommen", sagte sie ehrlich. "Es war eine tolle Erfahrung, meine Haare lieben zu lernen. Und nicht eine Menge Chemikalien zu benutzen und zu realisieren, dass ich aussehen kann, wie ich aussehen will." Zoe erklärte weiter, dass es in ihrer Verantwortung liege, sie selbst zu sein. Und diese Message will sie auch an die Öffentlichkeit vermitteln: "Ich sage immer, dass ich nicht andere Menschen inspirieren will, wie ich zu sein, sondern wie sie selbst zu sein", so der Phantastische Tierwesen-Star weiter.

Die junge Amerikanerin versprüht also nicht nur eine Menge Authentizität, sondern auch eine gute Portion Optimismus. Wie sie im Interview darüber hinaus verriet, ist ihr vor allem die Freude am Leben besonders wichtig. "Wir müssen über uns selbst lachen können", findet Zoe.

Getty Images Zoe Kravitz, TV-Star

Getty Images Zoe Kravitz 2017

Getty Images Zoe Kravitz bei der Met Gala 2019

