Es war der Aufreger der Halbfinalfolge von Love Island. Das romantische Date von Danilo Cristilli und Dijana Cvijetic entpuppte sich zur Mutter aller Katastrophen. Das sogar wortwörtlich, denn die Mama des Italieners tauchte plötzlich auf und machte dessen Liebesanwärterin eine klare Ansage: Für sie verfolge die Schweizerin eine ganz klare Taktik und meine es gar nicht ernst mit ihrem Sohn. Danilos einstige TV-Partnerin Denise Bröhl hat vollstes Verständnis für diese Aktion.

Das gecrashte Date war ein Thema im Promiflash-Interview mit der Wimpernstylistin: "Das konnte ich auch verstehen. Hätte ich ein Kind, hätte ich auch versucht, ihm die Augen zu öffnen." Allerdings meinte die Kölnerin, dass diese Klarheit in Danilos Kopf nicht lange anhalten werde. "Die beiden werden weiterhin Kontakt haben, weil Danilo sie wirklich sehr gerne mag. Der hat, glaube ich, sein Herz an sie verloren", legte sich die Brünette weiter fest.

Denise selbst fand in der Kuppelshow nicht ihr Liebesglück. Auch der charmante Sport- und Fitnesskaufmann, mit dem sie kurze Zeit vercoupelt war, traf aus gewissen Gründen bei ihr nicht ins Schwarze. "Zum Beispiel ist Danilo ein sehr netter, hübscher, junger Mann, aber für mich leider nicht männlich genug. Bei den Männern im Haus hat einfach noch was gefehlt an Männlichkeit, an Reife", meinte die 32-Jährige gegenüber Promiflash.

Magdalena Possert Denise, "Love Island"-Kandidatin 2019

Instagram / deeanaofficial Danilo und Dijana, Ex-"Love Island"-Kandidaten

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe, RTL II Dennis, Samira, Danilo, Denise, Mischa, Ricarda, Yasin, Lisa, Erik und Melissa

