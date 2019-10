Leidet Selena Gomez (27) etwa wieder an Herzschmerz? Erst kürzlich gaben sich ihr Ex Justin Bieber (25) und seine frischgebackene Ehefrau Hailey (22) erneut das Jawort – und sind somit nun auch kirchlich verheiratet. Obwohl Sel schon lang von Justin getrennt ist, scheint das Glück der beiden sie offenbar doch zu treffen. Im vergangenen Jahr soll sie sogar versucht haben, ihren Justin-Liebeskummer mit neuen Männern wegzuflirten. Und nun präsentiert sich Selena kurz nach der Biebs-Hochzeit mit einem Selfie, das sie sentimental und verletzlich zeigt!

Selena ist nicht die aktivste Instagram-Userin unter den Stars. Ihre Posts scheint die US-Amerikanerin mit ihrer Community vor allem dann zu teilen, wenn sie etwas Wichtiges mitteilen möchte. Auf dem besagten Foto, das die Beauty vergangenen Montag veröffentlichte, zeigt sie sich in einer Decke eingekuschelt auf der Couch liegend – ganz natürlich, ohne jegliches Make-Up, mit sentimentalem Gesichtsausdruck. Ihr Bildkommentar lautet ganz schlicht: "Ich, immer."

Ob die Musikerin damit auf einen möglichen Liebeskummer wegen ihres Ex Justin anspielt? Ihre Anhänger reagieren jedenfalls besorgt und interpretieren das Schlimmste in das Bild hinein. So vermutet einer ihrer Fans: "Oh, sie sieht so elendig aus. Es scheint so, als hätte sie kurz vor Aufnahme des Selfies die Hochzeits-Fotos der Biebers gesehen."

Instagram / selenagomez Selena Gomez in Boston 2019

Getty Images Selena Gomez auf einer Pressekonferenz in Cannes im Mai 2019

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

