Huch, steht da wohl bald schon wieder Nachwuchs bei Beyoncé (38) und ihrem Mann Jay-Z (49) ins Haus? Bei der Eröffnung von Schauspieler Tyler Perrys neuem Filmstudio in Atlanta zeigte sich die Künstlerin am vergangenen Wochenende in einem eng anliegenden, goldenen Kleid. Ihre Fans konnten dabei offenbar einen deutlichen Babybauch erkennen, den Queen B wohl zu verstecken versuchte. Daraufhin wurde im Netz wild über eine mögliche Schwangerschaft der 38-Jährigen spekuliert.

Mit ihrem hautengen Outfit stahl Beyoncé allen die Show und löste damit sofort eine Diskussion aus: Ihre Community entdeckte scheinbar eine kleine Wölbung am Bauch der Popsängerin, die auf anstehenden Nachwuchs schließen lasse. "Ist Beyonce erneut schwanger oder ist die Geburt der Zwillinge noch nicht all zu lange her?", fragte sich ein User bei Twitter. Ihre Lippen seien angeschwollen, was nur der Fall sei, wenn man ein Kind erwarte. Ein weiterer Nutzer war sich sicher, sogar den "Schwangerschafts-Glow" im Gesicht erkennen zu können.

Mit ihrer Ankündigung der Schwangerschaft ihrer Zwillinge Rumi und Sir Carter brach Beyoncé Anfang des Jahres 2017 den Weltrekord. Innerhalb von acht Stunden brachte das Bild der Schwangeren bei Instagram über 6,3 Millionen Likes ein. Am 13. Juni 2017 erblickten die beiden Sprösslinge das Licht der Welt und machten das Nachwuchs-Trio um Töchterchen Blue Ivy komplett.

WENN.com Beyoncé bei der Tidal X Benefit-Show 2016

Anzeige

Getty Images Beyoncé im Oktober 2016 in New York

Anzeige

Instagram / beyonce Beyoncé und ihre Zwillinge Sir und Rumi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de