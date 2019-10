Nach ihrem Erfolgs-Duett "Señorita" gaben Camila Cabello (22) und Shawn Mendes (21) bekannt, dass sie auch privat gemeinsame Sache machen. Seit ihrem Beziehungs-Outing vor einigen Wochen teilen die beiden Popstars ihre Liebe mit der ganzen Welt. Erst kürzlich betonte Camila in einer Radiosendung, wie happy sie mit ihrem Freund ist. Jetzt hat sie noch einen drauf gesetzt: Shawn sei mehr als nur ihr Partner!

In einem Interview in der britischen Entertainment-Show Lorraine schwärmte die 22-Jährige von ihrem Musikerkollegen: "Ich bin so glücklich. Ich kenne ihn jetzt schon so lange und, ich weiß nicht, er fühlt sich für mich wie Heimat an!" Auch ihr nächstes Album "Romance" wird zum Teil von dem Schmusesänger handeln. Somit dürfen sich Camilas Fans auf einen tieferen Einblick in ihre Gefühlswelt freuen.

Die Sängerin habe sich lange nur auf ihre Karriere konzentriert. "Ich hatte vor meinem 20. Lebensjahr keine Zeit mich zu verlieben", verriet sie in der gleichen TV-Sendung. Im Jahr 2012 hatte sie an der US-amerikanischen Castingshow The X-Factor teilgenommen und war daraufhin Mitglied Girlgroup Fifth Harmony geworden. Dank ihres Hits "Work from Home" gelang vor allem Camila der musikalische Durchbruch. Nach ihrer Trennung von der Band startete sie als Solo-Künstlerin durch.

Getty Images Camila Cabello beim iHeartRadio Music Festival

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello 2019

Getty Images Camila Cabello in Las Vegas

