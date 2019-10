Rafi Rachek erhält Support! Der einstige Die Bachelorette-Kandidat sprach nun offen über sein lange gehegtes Geheimnis. Nach seiner Teilnahme an zwei Kuppelshows stellte er fest: Er interessiert sich gar nicht für Frauen, sondern für Männer. Zu dieser Erkenntnis kam er während der Dreharbeiten zu Bachelor in Paradise, was kommende Woche erstmals ausgestrahlt wird. Für sein Coming-out wurde der Fitnesstrainer sehr gefeiert – und bekam jetzt auch liebe Worte von einer anderen Rosen-Kollegin.

Evanthia Benetatou (27) ist seit ihrem Auftritt in der diesjährigen Der Bachelor-Staffel Teil der Flirt-Format-Riege. Deshalb war es ihr wohl auch ein großes Anliegen, ihren Rosen-Bruder zu unterstützen. In ihrer Instagram-Story teilte die Düsseldorferin nun die Meldung von Rafis Offenbarung und schrieb dazu: "Du hast alles richtig gemacht." Ein Statement, das die gebürtige Griechin noch mit einem Kuss-Emoji unterstrich.

Auch die Promiflash-Leser fanden die Aktion des Kölners ziemlich stark. In einer Umfrage fanden gut 70 Prozent aller Teilnehmer sein Coming-out bewundernswert. Nur die restlichen 30 Prozent hätten einen anderen Zeitpunkt für diese Aussage gewählt.

Instagram / rafiedlind Rafi Rachek, Kandidat bei "Die Bachelorette"

Instagram / evanthiabenetatou Ex-Bachelor-Girl Evanthia Benetatou

Getty Images Rafi Rachek bei der Berlin Fashion Week

