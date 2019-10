Angelina Jolie (44) setzt weiterhin auf volle Family-Power auf den roten Teppichen dieser Welt! Derzeit ist die Schauspielerin für ihren neuen Streifen "Maleficent: Mächte der Finsternis" unterwegs. Auf ihrer Premieren-Tour ist sie allerdings nicht allein, denn in den meisten Städten hat sie ihre Kids mit dabei! So erschien sie in Los Angeles bereits mit Pax (15), Shiloh (13), Vivienne (11), Zahara (14) und Knox (11) – auf der Filmfeier in Tokio gab es sogar ein Wiedersehen mit Sohnemann Maddox (18), der mittlerweile in Südkorea studiert. In London hatte Angelina jetzt erneut ihre Sprösslinge dabei und erschien selbst in einer umwerfenden Robe!

Am Mittwochabend fand die Europa-Premiere der Fantasy-Fortsetzung in Großbritannien statt. Natürlich durfte die Hauptdarstellerin nicht fehlen und trug zu diesem Anlass ein Silber-metallisches Kleid von Ralph & Russo, das durch goldene Akzente und eine Schleppe für einen absoluten Hingucker auf dem Red Carpet sorgte. Mit ihrer Mama machten sich aber auch die Twins Vivienne und Knox, sowie Zahara und Shiloh auf den Weg nach Übersee, wie die Bilder der anwesenden Fotografen zeigen. Besonders die 14-Jährige machte Angelina mit ihrem Dress Konkurrenz, das aus funkelndem schwarzen Tüll gefertigt war.

Nicht mit von der Partie waren nur die zwei ältesten Söhne Maddox und Pax – dennoch wirkte die 44-Jährige stolz, als sie mit dem Quartett in London eintraf. Maleficent, die zum zweiten Mal von der Ex von Brad Pitt (55) verkörpert wird, ist im kommenden Film ebenfalls Mutter – Angelina zog deshalb im Interview mit MailOnline Parallelen zwischen sich und ihrer Rolle: "Man muss sein Bestes geben und bereit sein, sein Kind vor sich zu stellen. Und ich denke, das tut Maleficent. Sie liebt es, Mutter zu sein, ich liebe es, Mutter zu sein."

Getty Images Maddox Jolie-Pitt und Angelina Jolie im Oktober in Tokio

Getty Images Angelina Jolie bei der "Maleficent: Mächte der Finsternis"-Premiere in London

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern Vivienne, Zahara, Shiloh und Knox

