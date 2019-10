Tobias Wegener (26) steht unter Beschuss! Nach tagelangen Spekulationen um ein Beziehungs-Aus bestätigte seine Promi Big Brother-Flamme Janine Pink (32) gestern: Sie und der Love Island-Star sind kein Paar mehr. Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin wirft dem Fitness-Fan vor, sie nach Strich und Faden belogen zu haben. Das hat wiederum dazu geführt, dass auch Bert Wollersheim (68) und seine Frau Ginger nicht gerade gut auf den Muskelmann zu sprechen sind: Im Interview mit Promiflash haben sie verraten, was sie Tobi vorwerfen.

"Was ich ihm ankreide, ist nicht, dass es mit Janine nicht geklappt hat oder dass sie letztendlich doch nicht so kompatibel waren. Das ist nicht schlimm. Aber man ist ehrlich, man sagt dem Menschen das", meinte Bert, als Promiflash das Ehepaar am Mittwoch beim Kiss Cup in Berlin traf. Ginger, die hautnah miterlebt hatte, wie sich Janine und Tobi vor laufenden Kameras annäherten, pflichtete dem 68-Jährigen bei: "Man führt einen nicht an der Nase herum und verarscht einen."

Die "Ananassaft"-Interpretin ging sogar noch weiter: "Wir hoffen, ihm passiert mal dasselbe." Bert widersprach, denn er wünsche niemandem etwas Schlechtes und hoffe lediglich, dass Tobi aus seinen Fehlern gelernt hat und sich weiterentwickelt.

Getty Images Tobias Wegener und Janine Pink beim "Promi Big Brother"-Finale

Bieber, Tamara/ActionPress Ginger und Bert Wollersheim bei der "Tal der Skorpione"-Premiere im Juni 2019

Christoph Hardt/Future Image/ActionPress Tobias Wegener bei der ETL Sportnacht 2019

