Sara Kulka (29) ist eine waschechte Power-Mami. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist Mutter von zwei Kindern: Ihre älteste Tochter Matilda erblickte 2014 das Licht der Welt, Nachzüglerin Annabell wurde 2016 geboren. Die Reality-TV-Bekanntheit hat eine innige und liebevolle Beziehung zu ihren Kindern – sie steht offen dazu, die fünf- und fast dreijährigen Kids noch immer zu stillen. Das tägliche Anlegen an die Brust erfordert natürlich auch passende Kleidung. Auch wenn sich Sara mal bewusst sexy stylt, kann sich ihr Mann da manchmal den ein oder anderen Witz nicht sparen!

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die Blondine auf einem Schnappschuss im Urlaub auf Cuba. Auf dem Bild trug die Beauty neben einer Leoparden-Print-Hose auch ein weit ausgeschnittenes weißes Crop Top. Als sie ihren Mann fragte, was er von dem Aufzug halten würde, erhielt die Zweifach-Mami eine witzige Reaktion von ihrem Liebsten: "Seine Antwort: 'Oben rum wird es genau Annabells Geschmack sein, sie will bestimmt den ganzen Abend stillen.'"

Und diesem Wunsch ihrer Tochter würde die 29-Jährige auch in jedem Fall nachgehen – egal, wo sie sich gerade befindet. Denn für Sara stellt es absolut kein Problem dar, ihre Kids in der Öffentlichkeit an der Brust zu füttern. Für sie sei es das Natürlichste der Welt.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka und ihr Töchterchen Annabell

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Töchtern Matilda und Annabell

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Model und Influencerin

