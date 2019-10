So viel Liebe für Bella Thorne (22)! Die Schauspielerin sorgte in den vergangenen Wochen gleich mehrfach für Herzklopfen. Anfang September knutschte sie zum ersten Mal auf einem Red Carpet mit ihrem neuen Freund Benjamin Mascolo (26), einen Monat später zeigte sie sich dann innig kuschelnd mit einer Frau. Berichten zufolge hat die Dame Ben aber nicht abgelöst, sondern ist gleichrangig neben ihm mit Bella zusammen. Nun feierte die Sängerin vor wenigen Tagen ihren Geburtstag – und neben ihren neuen Flammen war auch eine berühmte Ex mit von der Partie!

Fastfood, Joints, Drinks und Party-Hopping: An ihrem 22. Ehrentag ließ es Bella mit ihren Gästen echt krachen! Dabei war auch Tana Mongeau (21), mit der die Neu-Regisseurin bis vor wenigen Wochen noch fest zusammen war. Auf Twitter gratulierte die YouTuberin ihrer Ex, mit der sie am Mittwoch feierte, wie zahlreiche Fotos und Clips im Netz belegen. "Ich bin so dankbar, zum dritten Mal einen deiner Geburtstage mit dir zu verbringen. Wie immer, vielen Dank dafür, dass du mein Leben verändert hast", lauteten Tanas Glückwünsche an Bella.

Neben ihrer Verflossenen hatte die 22-Jährige aber natürlich ebenfalls ihre aktuellen Partner eingeladen, die sich offenbar prächtig miteinander verstanden. Das zeigen Instagram-Storys von Alex Martin, mit der sich Bella kürzlich ziemlich intim präsentiert hatte. Seit April ist Bella mit Sänger Benjamin zusammen, vor Kurzem sollen die beiden Alex in ihre Beziehung aufgenommen haben und als polyamoröses Trio happy sein.

Actionpress/ SIPA PRESS Bella Thorne und Benjamin Mascolo bei den Filmfestspielen von Venedig 2019

Instagram / bellathorne Bella Thorne mit ihrem neuen Date

Getty Images Benjamin Mascolo und Bella Thorne bei der "Joker"-Premiere in Venedig

